Найбільший біржовий оператор CME почав торги ф'ючерсами на біткойн

Найбільший світовий оператор ф'ючерсних бірж CME Group (товарно-сировинна біржа Chicago Mercantile Exchange) повідомив, що почав торгівлю ф'ючерсами на найпопулярнішу в світі криптовалюту біткойн, повідомляє Прайм.

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Стартова ціна ф'ючерсних контрактів на січень 2018 року, торги за якими були розпочаті в неділю - 20,65 тисячі доларів. Після початку торгів вартість ф'ючерсу трохи піднялася, а потім почала знижуватися і на ранок становила 18,79 тисячі доларів.

Bitcoin в понеділок вранці торгується біля позначки в 19 тисяч доларів після досягнення рекордного значення в 20 тисяч доларів у неділю.

На вихідних біткойн побив відразу два рекорди – в суботу перевищив рівень в 19 тисяч доларів, а в неділю досяг 20 тисяч доларів.

Тиждень тому були запущені торги на ф'ючерси на биткоин на Чиказькій біржі опціонів (CBOE). Під час дебютних торгів січневі ф'ючерси на криптовалюту подорожчали більш ніж на 25%, до 18,85 тисячі доларів.