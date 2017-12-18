Суд дозволив "Укртелекому" не виплачувати борг "Ощадбанку"

Господарський суд Києва задовольнив позов "Укртелекому" до "Ощадбанку" про розірвання договору купівлі-продажу цінних паперів і дозволив "Укртелекому" не виплачувати 1 мільярд гривень за випущеними облігаціями на користь "Ощадбанку".

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Про це йдеться в рішенні суду, прийнятому 27 листопада, опублікованому на сайті виконавчої служби.

"Розірвати внаслідок істотної зміни обставин договір купівлі-продажу цінних паперів від 15.09.2015, укладений між "Укртелекомом" та Публічним акціонерним товариством "Державний ощадний банк України", - йдеться в повідомленні.

Також суд визнав припиненими з 12.05.2016 зобов'язання "Укртелекому" за договором купівлі-продажу цінних паперів.

"Визнати зупиненими з 12.05.2016 зобов'язання ПАТ "Укртелеком" за договором купівлі-продажу цінних паперів від 15.09.2015 в частині: видачі розпорядження про зарахування облігацій серії "С", емітентом яких є "ЕСУ", в кількості 1 мільйон штук...; у частині оплати загальної вартості облігацій серії "С" у кількості 1 мільйон штук, ...(яка складається з номінальної вартості (1 мільярд гривень) і накопиченого процентного доходу на номінальну вартість одного цінного паперу за станом на день оплати...", - йдеться у рішенні суду.

Як повідомляв УНІАН, у 2011 році компанія "ЕСУ" (ESU) викупила оператора "Укртелеком", заплативши 10,57 мільярда гривень за 92,79% акцій. Цю покупку частково профінансували два державних банки.

В кінці квітня 2013 року "Укрексімбанк" придбав облігації ESU номінальною вартістю 2,24 мільярда гривень. Разом з тим "Ощадбанк" придбав облігації ESU номіналом близько 2 мільярдів гривень.

Термін обігу облігацій ESU закінчувався ще в 2015 році, але компанія відстрочила погашення до березня 2017 року, однак у березні так і не погасила їх.

У травні 2017 року Фонд державного майна України (ФДМУ) подав до Господарського суду Києва позов до компанії "ЕСУ" та Державного експортно-імпортного банку України про розірвання договору купівлі-продажу акцій найбільшого оператора компанії "Укртелеком" і стягнення пені у розмірі 2,17 мільярда гривень.

14 вересня госпсуд Києва на рік відтермінував виплату боргу "Укртелекому" перед "Ощадбанком" у розмірі 851 мільйон гривень.