Фонд держмайна назвав терміни продажу ОПЗ та "Центренерго"

Фонд державного майна України (ФДМУ) планує в лютому 2018 року в черговий раз здійснити спробу продажу 99,6% акцій Одеського припортового заводу (ОПЗ), а в червні - держпакета акцій (78,3%) державної енергогенеруючої компанії "Центренерго".

Читайте такожФонд держмайна назвав строки приватизації "Центренерго"

Відповідний план-графік виставлення об'єктів на продаж в 2018 році затверджено наказом Фонду держмайна від 13 грудня і опубліковано в газеті "Відомості приватизації".

Згідно з повідомленням, восени 2018 року, у разі схвалення урядом, Фонд держмайна також запланував продаж контрольних пакетів акцій енергокомпаній: "Запоріжжяобленерго" (60,3%), "Миколаївобленерго" (70%), "Харківобленерго" (65%) – у вересні, "Хмельницькобленерго" (70%), і "Черкасиобленерго" (46%), "Тернопільобленерго" (51%) – в жовтні.

Також Фонд держмайна в січні планує виставити на продаж 99,8% акцій "Херсонської ТЕЦ", а в лютому, крім ОПЗ, запланований конкурс із продажу 68% "Запорізького алюмінієвого комбінату", у квітні – 99,9% акцій "Миколаївської ТЕЦ" і 99,99% "Сумихімпрому".

Як повідомляв УНІАН, Фонд держмайна в 2018 році планує виконати план надходжень від приватизації у розмірі 22,5 мільярда гривень.

Надходження до державного бюджету України від приватизації за підсумками 2016 року склали 188,9 мільйона гривень, що на 24,8% більше, ніж у 2015 році. У той же час, сума надходжень становить трохи більше 1% від запланованих 17 мільярдів гривень у бюджеті країни на 2016 рік. У 2017 році також було заплановано отримати від приватизації держпідприємств 17 мільярдів гривень.

Згідно з меморандумом про співпрацю з Міжнародним валютним фондом, Україна повинна була прийняти всі необхідні заходи для залучення авторитетних міжнародних інвесторів і приватизувати Одеський припортовий завод у першому півріччі 2017 року. Крім того, уряд планував ініціювати приватизацію "Турбоатому", "Центренерго" і "Укрспирту" до кінця вересня 2017 року. Уряд України, тим не менш, відклало масштабну приватизацію до прийняття Верховною Радою нового закону про приватизацію.