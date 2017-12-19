Мінфін розраховує наступного року позичити на зовнішніх ринках $2 мільярди

Міністерство фінансів України розраховує наступного року отримати на зовнішніх ринках у комерційних кредиторів близько 2 млрд дол., заявив на брифінгу заступник міністра фінансів з питань євроінтеграції Юрій Буца.

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«Близько 2 млрд дол. комерційних запозичень. Але ми будемо дивитися на ринок і обсяг коштів, який ми зможемо отримати в офіційних кредиторів», - сказав Буца.

Як повідомляв УНІАН, Україна у вересні успішно завершила розміщення облігацій зовнішньої державної позики на 3 млрд дол. під 7,375% річних. Цей випуск став першим в історії нашої країни з точки зору терміну запозичення і обсягу залучених коштів.

За оцінками Національного банку, Україна повинна рефінансувати понад 20 млрд дол. валютних боргів протягом 2018-2020 років, що без активної співпраці з міжнародними фінансовими організаціями буде проблематично.

Державний і гарантований державою борг України за жовтень 2017 року скоротився в доларовому еквіваленті на 0,75 млрд дол., або на 1%, до 76,29 млрд дол. США станом на 31 жовтня.

Загальна сума державного та гарантованого державою боргу в гривневому еквіваленті за цей період зросла на 3,59 млрд грн, або на 0,2%, до 2,047 трлн грн.

Згідно з наведеними даними, з початку року - за січень-жовтень - державний і гарантований державою борг зріс 5,32 млрд, або на 7,5% в доларовому еквіваленті, на 116,97 млрд, або на 6,1% - у гривневому еквіваленті.

Держбюджет України на 2017 рік передбачає граничний рівень державного і гарантованого державою боргу на кінець року в розмірі 2,296 трлн грн.