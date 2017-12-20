Борг зростає: Мінфін знову позичив гроші на внутрішньому ринку
Міністерство на ОВДП-аукціоні 19 грудня залучило до держбюджету 459,5 млн грн і 402 млн дол.
Міністерство фінансів України на плановому щотижневому аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП), який відбувся 19 грудня, залучило до державного бюджету 459,530 млн грн і 402,098 млн дол.
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Як повідомляється на сайті міністерства, гривневі кошти залучено від продажу облігацій термінами обігу 91 і 154 дні із середньозваженою дохідністю 16% і 15,95% річних відповідно.
Кошти в доларах надійшли від розміщення облігацій на 175 і 784 дні з дохідністю 5% і 5,4% відповідно.
Також повідомляється, що гривневий еквівалент залучених коштів за курсом Національного банку становить 11,667 млрд грн.
Як повідомляв УНІАН, Міністерство фінансів під час аукціонів з розміщення облігацій внутрішньої держпозики в січні-листопаді 2017 року залучило до держбюджету 27,697 млрд грн і 1,382 млрд дол.
Станом на 19 грудня, обсяг ОВДП в обігу за сумою основного боргу становив 724,965 млрд грн, при цьому у власності Національного банку перебувають облігації на суму 360,573 млрд грн, або 50% їх загального обсягу.