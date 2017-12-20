Фонд держмайна затвердив перелік об'єктів, які підлягають підготовці до продажу в 2018 році

Фонд державного майна України (ФДМУ) затвердив перелік з понад 200 об'єктів, які підлягають підготовці до приватизації у 2018 році, повідомив на своїй сторінці у Facebook в. о. керівника ФДМУ Віталій Трубаров.

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«Затвердив перелік об'єктів, за якими в 2018 році має розпочатися підготовка до приватизації. Це близько 200 підприємств з різних галузей: транспортні, хімічні, машинобудівні, сільськогосподарські, вугільні та інші», - написав Трубаров.

Він додав, що в числі таких підприємств, зокрема, «Об'єднана гірничо-хімічна компанія», «Чорноморське морське пароплавство», «Львівський державний ювелірний завод», Вінницький завод «Кристал», «Українське Дунайське пароплавство», «Президент-Готель», підприємство «Акваресурс», «Новопокровський комбінат хлібопродуктів».

Трубаров зазначив, що значна кількість підприємств сьогодні знаходяться в управлінні міністерств та відомств, і їх необхідно передати фонду на приватизацію.

«А також виключити (підприємства – УНІАН) із Закону України «Про перелік об'єктів права державної власності, що не підлягають приватизації». Оскільки за цим законом більше половини об'єктів, які підлягають підготовці до приватизації, заборонено приватизувати, що істотно знижує інвестиційний потенціал нашої країни», - додав він.

Як повідомляв УНІАН, Фонд держмайна в 2018 році планує виконати план надходжень від приватизації у розмірі 22,5 млрд грн.

Надходження до державного бюджету України від приватизації за підсумками 2016 року становили 188,9 млн грн, що на 24,8% більше, ніж у 2015 році. У той же час, сума надходжень становить трохи більше 1% від запланованих 17 млрд грн у бюджеті країни на 2016 рік. У 2017 році також було заплановано отримати від приватизації держпідприємств 17 млрд грн.