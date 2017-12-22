Втеча від санкцій: Путін дозволив олігархам таємно повернути капітал до Росії

На зустрічі з підприємцями в Кремлі 21 грудня президент Росії Володимир Путін вирішив потішити гостей – держава допоможе бізнесу безпечно повернути капітал з-за кордону додому за допомогою облігацій. Випущені вони будуть в 2018 році.

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За словами Путіна, про це його просив бізнес і пропонував використовувати для цього вітчизняні «облігації зовнішніх позик, номіновані в іноземній валюті». Уряд і ЦБ питання пропрацювали, і Путін доручив визначити умови і параметри випуску, пишуть «Ведомости».

На початку грудня агентство Reuters з посиланням на три джерела повідомляло, що великий бізнес через можливі санкції США попросив державу створити безпечний канал репатріації капіталу, одна з пропозицій – валютні облігації. Мінфін дав негативний висновок, говорив тоді федеральний чиновник: вже є вся необхідна інфраструктура для валютних вкладень – єврооблігації, а «перекладати валютний ризик великого бізнесу на інших платників податків недоцільно».

Для бажаючих повернути капітал до Росії Мінфін випустить звичайні єврооблігації до $3 млрд, сказав в четвер міністр фінансів Антон Силуанов, програма зовнішніх позик збільшена не буде, цитує його слова Reuters. Бюджет передбачає, що до 2018 року Росія може розмістити їх на суму до $3 млрд і ще може бути випуск до $4 млрд для обміну паперів. що вже в обігу.

Сума буде набагато нижчою за $3 млрд, сказав федеральний чиновник. $1-3 млрд, говорило Reuters джерело, близьке до Мінфіну, – стільки попередньо надійшло заявок від охочих повернути заощадження. Представники президента і прем'єра не розкрили подробиці випуску.

Відмінністю від стандартного випуску єврооблігацій може бути можливість не враховувати їх в системах Euroclear та Clearstream, каже чиновник. Бізнес просив, щоб інформація про їхні капітали залишалася в секреті, розповідав раніше інший чиновник.

Якщо ці папери будуть враховані в Euroclear чи Clearstream, системи повідомлять Мінфіну США і той вимагатиме заблокувати рахунки, говорить гендиректор КК «Супутник – управління капіталом» Олександр Лосєв.

Привабливість інвестицій у Росію різко зросла для російського бізнесу через розширення санкцій США. Вторинні санкції можуть бути застосовані до будь-якого контрагента компанії, що опинилася під блокуючими санкціями, якщо влада США визнає угоду істотною, відзначає партнер Debevoise & Plimpton Алан Карташкин. До кінця січня буде опублікований звіт про політичних діячів і заможних бізнесменів, наближених до керівництва Росії, говорить він, попадання в звіт не означає автоматичного застосування санкцій, але створює додаткові ризики в майбутньому.

Випуск бондів – найпростіший варіант захисту від ризиків у зв'язку з новими санкціями, вважає Лосєв. Але ставка буде невеликою – порівняно з поточними ставками євробондів. Не розкривати власника таких облігацій можливо, але це може викликати претензії з боку FATF – за її стандартами повинно бути зрозуміло, кому продається фінансовий продукт, каже керівник податкової практики «Єгоров, Пугінський, Афанасьєв і партнери» Сергій Калінін, ще одна проблема – автоматичний обмін, який вимагає від фінансового інституту, що враховує права за такими цінними паперами, щоб він знав їх кінцевого бенефіціара.