Гройсман закликав Раду в січні прийняти законопроект про приватизацію

13:34, 22 грудня 2017
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Також прем'єр закликав депутатів прийняти законопроект з максимально прозорими правками.

фото УНІАН

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман закликав Верховну Раду в січні 2018 року прийняти у другому читанні законопроект про приватизацію, покликаний забезпечити прозору продаж нестратегічних держпідприємств. Про це прем'єр заявив в ході години запитань до уряду у Верховній Раді.

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"Уряд вніс законопроект про приватизацію - про продаж нестратегічних державних підприємств, продаж прозорою, конкурентний та ефективний... Давайте припинимо корупцію в держкомпаніях. Давайте вже в січні підтримаємо цей законопроект", - сказав він.

Також прем'єр-міністр закликав депутатів прийняти законопроект з максимально прозорими правками.

"Я дуже просив би прийняти цей законопроект з максимально прозорими поправками депутатів", - підкреслив глава уряду.

Як повідомляв УНІАН, 9 листопада Верховна Рада України прийняла в першому читанні законопроект про приватизацію державного майна (№7066).

Схвалений у першому читанні законопроект передбачає регулювання приватизації одним законом (зараз – 7 законів), згідно з яким буде лише два типи об'єктів приватизації (замість п'яти) – великі і малі. Замість п'яти процедур приватизації пропонується залишити дві – аукціон і викуп. Великі об'єкти приватизації будуть продаватися виключно за участю авторитетних радників, а малі – через електронний майданчик Prozorro.

Головний економічний радник прем'єр-міністра України, екс-міністр фінансів Словаччини Іван Міклош заявив про надходження близько 700 "небезпечних" правок до прийнятого Верховною Радою в першому читанні нового законопроекту про приватизацію, які можуть "знищити" його суть.

20 грудня минулого року Верховна Рада прийняла в першому читанні законопроект "Про товариства з обмеженою відповідальністю". Законопроект дозволяє удосконалити корпоративне управління в товариствах з обмеженою відповідальністю, створювати в них наглядові ради та укладати між учасниками корпоративні договори, що сприятиме збільшенню привабливості даної форми ведення бізнесу для інвесторів. 25 травня поточного року парламент відправив законопроект на повторне друге читання.

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Теги: #приватизація в Україні#приватизація держпідприємств#Гройсман і приватизація