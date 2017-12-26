Україна через зрив приватизації додатково позичить майже 14 мільярдів гривень

15:02, 26 грудня 2017
Фондовий ринок
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В уряді необхідність додаткових запозичень пояснюють скороченням надходжень до держбюджету за рахунок приватизації.

Кабмін збільшив залучення державних позик на 13,7 млрд грн / фото УНІАН

Кабінет міністрів України збільшив залучення державних позик до бюджету на 2017 рік на 13,7 млрд грн у зв‘язку з невиконанням плану приватизації, від якої уряд мав намір виручити 17,1 млрд грн.

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Відповідне розпорядження Кабміну опубліковано в газеті «Урядовий кур'єр».

Згідно з документом, збільшення державних позик необхідне у зв'язку зі скороченням фінансування державного бюджету за рахунок приватизації.

Як повідомляв УНІАН, державний бюджет України на 2017 рік передбачає 17,1 млрд грн надходжень за рахунок приватизації.

Фонд держмайна в 2018 році планує виконати план надходжень від приватизації в розмірі 22,5 млрд грн.

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Теги: #приватизація в Україні#держбюджет України