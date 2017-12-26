Україна за рік заробила на оренді держмайна більше мільярда гривень

Надходження до державного бюджету від оренди держвласності за підсумками 2017 року становлять 1,041 млрд грн, повідомив на своїй сторінці у Facebook в.о. глави Фонду державного майна України Віталій Трубаров.

Читайте такожУкраїна через зрив приватизації додатково позичить майже 14 мільярдів гривень

«1 мільярд 41 млн грн отримав держбюджет від оренди державного майна у 2017 році. Це один з кращих показників фонду за всі роки. І, власне, цей показник ми прогнозували на початку року, виходячи з наявних договорів оренди та перспектив укладення нових», - написав Трубаров.

Він зазначив, що сьогодні в базі фонду 5813 об'єктів, які можуть бути здані в оренду. Вони всі розміщені на сайті фонду у відкритому доступі.

Як повідомляв УНІАН, надходження до бюджету від оренди держвласності в 2016 році становили 1,02 млрд грн, що на 16% менше, ніж у 2015 році.