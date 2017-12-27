Останній в році ОВДП-аукціон: Мінфін позичив гривні та євро на внутрішньому ринку

Міністерство фінансів України на плановому щотижневому аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) залучило до державного бюджету 250,04 млн грн і 40,195 млн євро.

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Як повідомляється на сайті міністерства, гривневі кошти залучені від продажу облігацій термінами обігу 85, 148 і 302 дня із середньозваженою дохідністю 16%, 15,93% і 15,85% річних відповідно.

Кошти в євро надійшли від розміщення облігацій на 525 днів з дохідністю 3,95%.

Також повідомляється, що гривневий еквівалент залучених коштів за курсом Національного банку становив 1,582 млрд грн.

Як повідомляв УНІАН, Міністерство фінансів під час аукціонів з розміщення облігацій внутрішньої держпозики у січні-листопаді 2017 року залучило до держбюджету 27,697 млрд грн і 1,382 млрд дол.

Станом на 26 грудня обсяг ОВДП в обігу за сумою основного боргу становив 726,395 млрд грн, при цьому у власності Національного банку перебувають облігації на суму 360,573 млрд грн, або 50% їх загального обсягу.