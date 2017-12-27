Фонд держмайна в січні хоче продати 8 держпідприємств за 40 мільйонів

Фонд державного майна України 17-23 січня 2018 року проведе аукціони з продажу акцій восьми підприємств загальною очікуваною вартістю майже 40 мільйонів гривень, повідомила прес-служба відомства.

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Згідно з повідомленням, фонд планує 17 січня провести аукціони з продажу: 50% акцій "Укрнафтопродукту" вартістю 12,2 мільйона гривень, 6,3% акцій (2,8 мільйона гривень) "Стебницького гірничо-хімічного підприємства "Полімінерал", 45,8% акцій (3 мільйони гривень) "Укрхудожпром", 25% акцій (0,48 мільйона гривень) "Бориспільського підприємства Сортнасиннеовоч".

Також відомство 19 січня проведе аукціони з продажу 89,5% акцій (1,28 мільйона гривень) "Білоцерківського заводу гумових технічних виробів" та 12,64% акцій (24 тисячі гривень) "Науково-технічного випробувального цента Спектр-Т".

23 січня ФДМУ проведе аукціони з продажу 48,9% акцій (19,17 мільйона гривень) "Браїлівської бази зберігання та реалізації засобів захисту рослин" і 6,46% акцій (0,47 мільйона гривень) підприємства "Браиловское".

Як повідомляв УНІАН, Фонд держмайна в 2018 році планує виконати план надходжень від приватизації у розмірі 22,5 мільярда гривень.

Надходження до державного бюджету України від приватизації за підсумками 2016 року становили 188,9 мільйона гривень, що на 24,8% більше, ніж у 2015 році. Разом з тим, сума надходжень становить трохи більше 1% від запланованих 17 мільярдів гривень у бюджеті країни на 2016 рік. У 2017 році також було заплановано отримати від приватизації держпідприємств 17 мільярдів гривень.