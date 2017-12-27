"Нафтогаз" погасив випущені в 2013 році облігації на 4,8 мільярда

Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" з 21 по 26 грудня 2017 року здійснила погашення облігацій серій "А", "В" і "С" на 4,8 мільярда гривень, випущені в 2013 році відповідно до постанови Кабінету міністрів України від 21 серпня. Про це повідомила прес-служба компанії.

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"Протягом терміну обігу облігацій "Нафтогаз" своєчасно і в повному обсязі виконував зобов'язання по виплаті процентного доходу і забезпечення прав інвестора", - підкреслили в компанії.

Згідно з повідомленням, весь обсяг випущених облігацій, прибутковість яких становила 10%, був викуплений державним "Ощадбанком".

Як повідомляв УНІАН, у серпні 2013 року Кабінет міністрів схвалив випуск трирічних процентних облігацій НАК на 4,8 мільярда гривень для рефінансування боргів енергохолдингу.

У грудні 2016 року Кабмін дозволив "Ощадбанку" пролонгувати на рік погашення цих облігацій.

Як повідомляв УНІАН, "Нафтогаз України" в 2016 році отримав 26,5 мільярда гривень чистого прибутку, тоді як в 2015 році компанія отримала 27,7 мільярда гривень чистого збитку.

Довідка УНІАН. НАК "Нафтогаз України" – найбільша державна вертикально інтегрована нафтогазова компанія України, підприємства якої видобувають близько 90% газу і нафти в країні. НАК займається розробкою родовищ, видобутком нафти і газу, їх транспортуванням, а також реалізацією нафтопродуктів через мережу АЗС.