Держбюджет-2017 отримав від приватизації в 5 разів менше від запланованого

Надходження до державного бюджету України від приватизації за підсумками 2017 року становлять 3,376 млрд грн, що є найкращим показником з 2012 року, повідомив на своїй сторінці у Facebook в.о. голови Фонду державного майна України (ФДМУ) Віталій Трубаров.

Читайте такожУкраїна за рік заробила на оренді держмайна більше мільярда гривень

«Приватизація забезпечила 3,376 млрд грн, і це найкращий показник з 2012 року», - написав Трубаров.

Також він зазначив, що надходження від оренди держмайна становлять 1,52 млрд грн, а від дивідендів, сплачених компаніями, якими управляє фонд - 917,3 млн грн.

«У 2017 році Фонд державного майна перерахував до державного бюджету понад 5,345 млрд грн, що майже вдвічі більше, ніж у 2016 році», - зазначив голова ФДМУ.

Як повідомляв УНІАН, надходження до державного бюджету України від приватизації за підсумками 2016 року становлять 188,9 млн грн, що на 24,8% більше, ніж у 2015 році. У той же час, сума надходжень становить трохи більш як 1% від запланованих 17 млрд грн у бюджеті країни на 2016 рік. У 2017 році також було заплановано отримати від приватизації держпідприємств 17 млрд грн.

Фонд держмайна в 2018 році планує виконати план надходжень від приватизації в розмірі 22,5 млрд грн.