Кабмін протягом двох тижнів затвердить перелік об'єктів для приватизації

Кабінет міністрів України протягом двох тижнів має затвердити перелік об'єктів приватизації на 2018 рік, продаж яких забезпечить необхідний обсяг надходжень до державного бюджету країни. Про це йдеться в законі про державний бюджет на 2018 рік, опублікованому в газеті "Голос України".

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"Кабінету міністрів України затвердити у двотижневий строк перелік об'єктів права державної власності, що підлягають приватизації в 2018 році, який забезпечить надходження до державного бюджету України коштів від приватизації державного майна у розмірі, встановленому цим законом", - йдеться в документі.

Як повідомляв УНІАН, державний бюджет на 2018 рік передбачає 21,3 мільярда гривень надходжень від приватизації. У 2017 році доходи від продажу держактивів планувалися на рівні 17,1 мільярда гривень, однак фактичні надходження склали 3,4 мільярда гривень.