Президент України Петро Порошенко підписав закон про спрощення ведення бізнесу та залучення інвестицій емітентами цінних паперів, який визначає єдиний критерій публічності компанії - наявність її акцій у лістингу бірж.

Читайте такожУкраїна посіла перше місце в рейтингу поліпшення ділового клімату за версією Financial Times

Про це повідомила прес-служба Адміністрації президента.

«Закон вирішує проблему поділу акціонерних товариств в Україні на публічні й приватні за формальними ознаками, усуває дисбаланс у законодавстві і запроваджує європейські принципи в питанні визначення і регулювання публічних компаній», - йдеться в повідомленні.

Зокрема, положеннями документа змінюється підхід до віднесення акціонерних товариств до публічних і приватних, а також передбачається відмова від фіксування в найменуванні акціонерного товариства його типу. Також виключається вимога, що зобов'язує банки існувати лише у формі публічних акціонерних товариств. При цьому на банки, що мають статус приватних товариств, поширюються вимоги щодо розкриття інформації, що відповідають вимогам до публічних компаній, і встановлюються підвищені вимоги до корпоративного управління, зокрема в частині формування наглядової ради та її комітетів. Крім того, законом розширюється обсяг інформації та способи її розкриття для публічних акціонерних товариств і банків, при цьому скасовано обов'язок публікувати інформацію в одному з офіційних видань. Документом передбачається зменшення обсягу розкриття інформації для приватних акціонерних товариств, запрооваджується можливість надання інформаційних послуг на фондовому ринку приватними особами, а не лише НКЦБФР і його установами. Крім того, посилюються вимоги до прозорості діяльності наглядової ради акціонерного товариства, обрання незалежних членів, розширюються їх повноваження.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада 18 грудня прийняла закон про спрощення ведення бізнесу та залучення інвестицій емітентами цінних паперів.

Норми закону імплементують у національне законодавство вимоги європейських директив з корпоративного управління і діяльності компаній і вдосконалюють його в питаннях емісії цінних паперів, розкриття інформації на фондовому ринку України та діяльності з надання інформаційних послуг.