Компанія Ахметова оскаржить рішення кіпрського суду про заморожування активів

Компанія «Систем кепітал менеджмент» заявила, що оскаржить рішення кіпрського суду про заморожування активів українського бізнесмена Ріната Ахметова на 820 млн дол. у справі про купівлю ним «Укртелекому» у 2013 році.

Про це йдеться у заяві СКМ щодо попереднього визначення суду на Кіпрі. Відзначається, що компанія групи СКМ опосередковано придбала акції «Укртелекому» у Raga Establishment Limited (тоді називалася EPIC Telecom Invest Limited) у 2013 році, через 2 роки після приватизації «Укртелекому».

«На даний час ми дійсно отримали інформацію про попереднє визначення суду на Кіпрі щодо деяких компаній групи СКМ за позовом компанії Raga Establishment Limited. Ми категорично не згодні з цим визначенням, і воно буде нами оскаржено. Компанії групи СКМ будуть також активно захищатися в судах проти безпідставного позову компанії Raga Establishment Limited, в рамках якого було винесено ухвалу», - заявили в СКМ.

Також нагадується, що група СКМ ні прямо, ні опосередковано не брала участі в приватизації «Укртелекому» у 2011 році.

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«Як ми неодноразово заявляли, претензії Фонду держмайна та інших державних органів України, що існують, стосовно законності приватизації «Укртелекому» і виконання інвестиційних зобов'язань стосуються саме діяльності Raga Establishment Limited та її реальних кінцевих бенефіціарів, а також осіб, які фінансували приватизацію у 2011 році», - підкреслили в компанії.

Як повідомляв УНІАН, 5 січня видання The Financial Times повідомило, що районний суд Нікосії (Кіпр) ухвалив рішення про замороження активів українського бізнесмена Ріната Ахметова на 820 млн дол. у справі про купівлю ним «Укртелекому» у 2013 році.

Згідно з повідомленням, активи заморожені за позовом компанії Raga Establishment (раніше EPIC Telecom Invest), яка належить колишньому акціонеру «Родовід Банку» бізнесменові Денису Горбуненку. Компанія продала "Укртелеком" Ахметову у 2013 році за 860 млн дол., але бізнесмен нібито вніс тільки 100 млн дол. І припинив платежі.

Видання відзначило, що під «заморозку» може потрапити квартира Ахметова в лондонському комплексі One Hyde Park, яка на момент купівлі у 2011 році була найдорожчою приватною резиденцією в Великобританії.

У повідомленні наголошується, що бізнесмен може подати апеляцію на рішення суду до 8 січня.

У 2011 році компанія «ЕСУ» (належить австрійській компанії EPIC, зараз Raga Establishment) викупила у держави оператор «Укртелеком», заплативши 10,57 млрд грн за 92,79% акцій. У 2013 році група компаній СКМ Ріната Ахметова викупила акції телеком-оператора.

У травні 2017 року Фонд держмайна України подав до Господарського суду Києва позов до компанії «ЕСУ» і Державного експортно-імпортного банку України про розірвання договору купівлі-продажу акцій найбільшого оператора компанії «Укртелеком» і стягнення пені в розмірі 2,17 млрд грн.