Україна знову хоче позичити долари на внутрішньому ринку

Міністерство фінансів України планує в першому кварталі 2018 року провести 12 аукціонів з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП), у тому числі 2 аукціони з розміщення валютних паперів.

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Як повідомляється на сайті Мінфіну, аукціони будуть проводитися традиційно по вівторках - 10, 16, 23 та 30 січня, 6, 13, 20, 27 лютого, 6, 13, 20 і 27 березня.

На аукціонах Мінфін буде пропонувати інвесторам гривневі облігації терміном обігу 2 і 3 роки.

Розміщення валютних облігацій терміном обігу 2 роки заплановано на аукціонах 30 січня і 27 березня.

Довідка УНІАН. Станом на 9 січня обсяг ОВДП в обігу за сумою основного боргу становить 750,592 мільярда гривень, при цьому у власності Національного банку України знаходяться облігації на суму 360,573 мільярда гривень.