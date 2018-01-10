Суд заморозив усі активи Ахметова в Нідерландах - ЗМІ

Нідерландський суд ухвалив рішення "заморозити" активи українського олігарха Ріната Ахметова, розташовані на території країни.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на рішення суду.

Зокрема, суд виніс рішення "заморозити" усі компанії SCM, зареєстровані в Нідерландах, зокрема, "Метінвест" і ДТЕК.

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Як повідомляє 112 Україна, відповідне рішення ухвалене судом 5 січня в рамках виконання рішення Кіпрського окружного суду, згідно з яким були "заморожені" активи власника групи ЅСМ Ріната Ахметова на суму 820 мільйонів доларів у справі "Укртелекому".

Згідно з текстом документа, який є в розпорядженні видання, зокрема, заморожено всі акції SCM Management B.V, DTEK Management B.V., DTEK B.V., DTEK Grids B.V., Metinvest B.V., Premium Household B.V.

У відповідь на прохання прокоментувати рішення суду Амстердама в прес-службі СКМ заявили "112 Україна", що не мають інформації "про якісь нові позови до компаній Групи СКМ окрім позову на Кіпрі".

"Наскільки ми розуміємо, інформація, що є у вас, стосується формального виконання ухвали кіпрського суду на території Нідерландів. Наша позиція щодо самого визначення суду на Кіпрі викладена в заяві від 5 січня", - заявили в прес-службі.

Також уточнили, що активи групи СКМ продовжують працювати в звичайному режимі.

Раніше повідомлялося, що Окружний суд Нікосії постановив заморозити активи бізнесмена Ріната Ахметова на суму 820 млн доларів у справі "Укртелекому".

Рішення суду щодо Ахметова і дев'яти інших осіб було прийнято 27 грудня за позовом компанії Raga Establishment, яка належить колишньому голові правління "Родовід банку" Денису Горбуненку.

У Raga стверджують, що продали "Укртелеком" Ахметову за 860 млн доларів в 2013 році, він заплатив 100 млн доларів, і більше коштів компанія від нього не отримала.