Приватизація близько: "Сумихімпром" оцінили майже в 250 мільйонів

Фонд державного майна України (ФДМУ) оцінив стартову вартість 99,99% акцій великого хімічного підприємства "Сумихімпром" в 248,85 мільйона гривень. Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив в. о. голови Фонду Віталій Трубаров.

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Очікується, що підприємство буде приватизовано цього року.

"Завершена оцінка "Сумихімпрому". Вартість пакета акцій хімічного підприємства становить 248,85 мільйона гривень. На продаж буде виставлятися 99,99% акцій. Зараз Фонд напрацьовує умови приватизації пакета акцій, і сподіваюся, що цього року підприємство знайде ефективного власника", - написав Трубаров.

Як повідомляв УНІАН, на початку серпня 2017 року підприємство "Сумихімпром" після восьмимісячного простою відновило виробництво комплексних добрив, включаючи гранульований суперфосфат і фосфорну кислоту.

Довідка УНІАН. "Сумихімпром" має энергохимическим комплекс, що виробляє двоокис титану, мінеральні добрива, сірчану і фосфорну кислоти, залізо-оксидні пігменти та коагулянти.

Фонд держмайна України в жовтні 2016 року заявив про початок підготовки до приватизації перебуває у стані санації "Сумихімпрому", 99,99% акцій якого належить державі.