Мінфін позичив на внутрішньому ринку ще мільярд гривень

Міністерство фінансів України на плановому щотижневому аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) залучило до державного бюджету 986,023 мільйона гривень.

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Як повідомляється на сайті міністерства, кошти залучені в результаті продажу облігацій термінами обігу 175, 273 та 728 днів з середньозваженою дохідністю 15,97%, 15,75% та 15,70% річних відповідно.

Як повідомляв УНІАН, Міністерство фінансів на останньому в 2017 році ОВДП-аукціоні залучило до держбюджету 250 мільйонів гривень і 40 мільйонів євро.

Станом на 3 січня обсяг ОВДП в обігу за сумою основного боргу склав 749,912 мільярда гривень, при цьому у власності Національного банку знаходяться облігації на суму 360,573 мільярда гривень, або 48% від їх загального обсягу.