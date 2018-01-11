Суд Лондона зобов'язав компанію Ахметова доплатити $760 мільйонів за "Укртелеком" - ЗМІ

Суд Лондона 26 червня цього року зобов'язав СКМ українського бізнесмена Ріната Ахметова доплатити $760 млн за «Укртелеком» і відхилив зустрічні претензії компанії про розірвання договору про купівлю телеком-оператора.

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Це випливає з матеріалів, які є в розпорядженні Liga.net.

Як повідомили в прес-службі СКМ, корпорація подала апеляцію на рішення лондонського суду. Розглядатися вона буде цього року.

Як повідомляв УНІАН, 9 січні агентство Reuters повідомило, що суд Нідерландів попередніми наказом постановив заморозити активи бізнес-групи СКМ, які зареєстровані в Нідерландах, в зв'язку з судовим процесом у справі про продаж "Укртелекому" на 820 млн дол.

Під «заморозку» потрапили найбільша гірничо-металургійна група «Метінвест» і енергохолдинг ДТЕК.

5 січня видання The Financial Times повідомило, що районний суд Нікосії (Кіпр) прийняв рішення про заморожування активів українського бізнесмена Ріната Ахметова на 820 млн дол. у справі про купівлю ним «Укртелекому» в 2013 році.

Згідно з повідомленням, активи заморожені за позовом компанії Raga Establishment (раніше EPIC Telecom Invest), яка належить колишньому акціонеру «Родовід Банку» бізнесмену Денису Горбуненку. Компанія продала "Укртелеком" Ахметову в 2013 році за 860 млн дол., але бізнесмен, нібито, вніс лише 100 млн дол. і припинив платежі.

Компанія «СКМ» заявила, що оскаржить рішення кіпрського суду про заморожування активів українського бізнесмена Ріната Ахметова.