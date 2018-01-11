Гройсман назвав терміни ухвалення Радою нового закону про приватизацію

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман розраховує на прийняття Верховною Радою у другому читанні нового законопроекту про приватизацію наступного тижня. Про це глава уряду заявив на зустрічі з експертним середовищем з приводу підсумків 2017 року та планів уряду на 2018 рік.

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"Зараз ми готові до нового кроку - прийняття закону про приватизацію. Я думаю, що ми добре попрацювали з комітетом (парламенту - УНІАН) і вийшли на збалансоване рішення. Я дуже розраховую, що ми зможемо прийняти необхідні рішення вже в січні, можливо - на наступному тижні, ми розраховуємо на це", - сказав прем'єр.

Як повідомляв УНІАН, 9 листопада Верховна Рада України прийняла в першому читанні законопроект про приватизацію державного майна (№7066).

Схвалений у першому читанні законопроект передбачає регулювання приватизації одним законом (зараз – 7 законів), згідно з яким буде лише два типи об'єктів приватизації (замість п'яти) – великі і малі. Замість п'яти процедур приватизації пропонується залишити дві – аукціон і викуп. Великі об'єкти приватизації будуть продаватися виключно за участю авторитетних радників, а малі – через електронний майданчик Prozorro.

Головний економічний радник прем'єр-міністра України, екс-міністр фінансів Словаччини Іван Міклош заявив про надходження близько 700 "небезпечних" правок до прийнятого Верховною Радою в першому читанні нового законопроекту про приватизацію, які можуть "знищити" його суть.

Згідно із законом про держбюджет на 2018 рік, Кабінет міністрів має затвердити перелік об'єктів приватизації до середини січня.

Державний бюджет на 2018 рік передбачає 21,3 мільярда гривень надходжень від приватизації. У 2017 році доходи від продажу держактивів планувалися на рівні 17,1 мільярда гривень, однак фактичні надходження склали 3,4 мільярда гривень.