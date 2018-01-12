Вартість Facebook впала майже на 3 мільярди після оголошення про зміну стрічки новин

Оголошення про плановану зміну способу відображення новин на стрічці соціальної мережі Facebook вже обійшлося її засновнику Марку Цукербергу в 2,9 млрд доларів.

Як повідомляє ТАСС з посиланням на агентство Bloomberg, на таку суму в п'ятницю скоротилася ринкова вартість акцій компанії Facebook.

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Агентство розрахувало, що статок Цукерберга знизився до 74,4 млрд дол. Таким чином, в рейтингу мільярдерів, що складається Bloomberg, 33-річний підприємець поступився четвертою позиціэю засновнику іспанського текстильного концерну Inditex і торгової марки Zara Амансіо Ортезі.

Як оголосив у четвер Цукерберг, стрічка соціальної мережі стане частіше відображати новини від друзів і родичів, а повідомлення компаній і ЗМІ - рідше. Засновник компанії розраховував, що нововведення, на упровадження яких буде потрібно кілька місяців, підуть на користь його підприємству.

Facebook була заснована 4 лютого 2004 року Цукербергом і трьома його однокурсниками у період навчання в Гарвардському університеті. Щомісячна аудиторія соцмережі перевищує 2 млрд користувачів у всьому світі. Цукерберг раніше не одноразово заявляв, що соціальна мережа має намір сприяти збільшенню числа користувачів Інтернету до 5 млрд до 2030 року.