Приватизація-2018: Миколаївську ТЕЦ оцінили в 57 мільйонів

Фонд державного майна України (ФДМУ) оцінив стартову вартість 99,9% акцій Миколаївської теплоелектроцентралі в 57 мільйонів гривень. Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив в. о. голови фонду Віталій Трубаров.

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"Визначена вартість акцій "Миколаївська ТЕЦ". Вона становить 57,016 мільйонів гривень за 99,912% акцій. Продаж "Миколаївська ТЕЦ" відбудеться на конкурсі з відкритістю пропонування ціни за принципом аукціону", - написав Трубаров.

Згідно з повідомленням, ТЕЦ буде виставлена на продаж після затвердження Кабінетом міністрів україни умов приватизації енергооб'єкта.

Як повідомляв УНІАН, згідно з планом-графіком виставлення об'єктів на продаж в 2018 році, приватизація 99,9% акцій "Миколаївської ТЕЦ" запланована на квітень.

Державний бюджет на 2018 рік передбачає 21,3 мільярда гривень надходжень від приватизації. У 2017 році доходи від продажу держактивів планувалися на рівні 17,1 мільярда гривень, однак фактичні надходження склали 3,4 мільярда гривень.

Довідка УНІАН. Миколаївська ТЕЦ є джерелом енергії для міста Миколаєва. Встановлена електрична потужність 40 МВт. Основним видом палива є природний газ.