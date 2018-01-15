Мінекономрозвитку Раду прийняти новий закон про приватизацію

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України закликав Верховну Раду прийняти на цьому тижні у другому читанні новий законопроект про приватизацію, який дозволить розпочати масштабну продаж нестратегічних державних активів. Про це повідомляється на сторінці Мінекономрозвитку в Twitter з посиланням на слова міністра Степана Кубіва на Погоджувальній раді в парламенті.

Читайте такожГройсман розповів, скільки підприємств хоче бачити у списку заборонених до приватизації

"Просимо парламенту підтримати законопроект про приватизацію. Новий проект закону про приватизацію №7066 - це залучення до України інвестицій і сучасних технологій. Це системне і необхідне рішення для оздоровлення української економіки", - сказав Кубів.

Також міністр закликав парламент у четвер, 18 січня, підтримати законопроекти про електронних комунікаціях та радіочастотний ресурс для якнайшвидшого впровадження в країні зв'язку четвертого покоління 4G, а також законопроекти про сприяння залученню іноземних інвестицій, про ринок капіталу та регульованих ринках і про технічні регламенти та оцінки відповідності.

Як повідомляв УНІАН, 9 листопада 2017 року Верховна Рада України прийняла в першому читанні законопроект про приватизацію державного майна (№7066).

Схвалений у першому читанні законопроект передбачає регулювання приватизації одним законом (зараз – 7 законів), згідно з яким буде лише два типи об'єктів приватизації (замість п'яти) – великі і малі. Замість п'яти процедур приватизації пропонується залишити дві – аукціон і викуп. Великі об'єкти приватизації будуть продаватися виключно за участю авторитетних радників, а малі – через електронний майданчик Prozorro.

Головний економічний радник прем'єр-міністра України, екс-міністр фінансів Словаччини Іван Міклош заявив про надходження близько 700 "небезпечних" правок до прийнятого Верховною Радою в першому читанні нового законопроекту про приватизацію, які можуть "знищити" його суть.

Згідно із законом про держбюджет на 2018 рік, Кабінет міністрів має затвердити перелік об'єктів приватизації до середини січня.

Державний бюджет на 2018 рік передбачає 21,3 мільярда гривень надходжень від приватизації. У 2017 році доходи від продажу держактивів планувалися на рівні 17,1 мільярда гривень, однак фактичні надходження становлять 3,4 мільярда гривень.