Мінфін позичив на внутрішньому ринку ще 1,6 мільярда гривень

Міністерство фінансів України на плановому щотижневому аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) залучило до державного бюджету 1,596 млрд грн.

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Як повідомляється на сайті міністерства, кошти залучені в результаті продажу облігацій термінами обігу 84, 168 і 266 днів з середньозваженою дохідністю 16%, 16% і 15,75% річних відповідно.

Як повідомляв УНІАН, Міністерство фінансів на плановому ОВДП-аукціоні 10 січня, залучило до держбюджету 986 млн грн.

Станом на 3 січня обсяг ОВДП в обігу за сумою основного боргу становив 749,912 млрд грн, при цьому у власності Національного банку знаходяться облігації на суму 360,573 млрд грн, або 48% від їх загального обсягу.