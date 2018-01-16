Фонд держмайна почав підготовку до приватизації 20 великих підприємств (список)

Фонд державного майна почав підготовку до проведення конкурсів з продажу 20 великих підприємств, серед яких: 99,6% акцій Одеського припортового заводу (ОПЗ), 99,99% акцій «Сумихімпрому», 68% акцій «Запорізького алюмінієвого комбінату», а також п'яти обленерго, повідомив на своїй сторінці у Facebook в.о. голови Фонду Віталій Трубаров.

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«Загалом, 20 великих підприємств з розміром пакетів акцій від 50 до 100%. Заходи з підготовки конкурсів включають кілька етапів, серед яких найважливіший - розробка умов конкурсів та затвердження їх урядом», - написав Трубаров.

Як повідомляв УНІАН, державний бюджет на 2018 рік передбачає 21,3 млрд грн надходжень від приватизації. У 2017 році доходи від продажу держактивів планувалися на рівні 17,1 млрд грн, однак фактичні надходження становили 3,4 млрд грн.

Згідно з меморандумом про співпрацю з Міжнародним валютним фондом, Україна повинна була вжити всіх необхідних заходів для залучення авторитетних міжнародних інвесторів і приватизувати Одеський припортовий завод у першому півріччі 2017 року. Крім того, уряд планував ініціювати приватизацію «Турбоатома», «Центренерго» та «Укрспирту» до кінця вересня 2017 року. Уряд України, однак, відклав масштабну приватизацію до ухвалення Верховною Радою нового закону про приватизацію.