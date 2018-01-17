Nestlе продає Ferrero свій кондитерський бізнес у США

Швейцарський концерн Nestle продає свій кондитерський бізнес у США італійському виробнику шоколаду і кондитерських виробів Ferrero за 2,8 мільярда швейцарських франків (2,9 мільярда доларів), йдеться в релізі компанії.

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Очікується, що операція буде закрита в кінці першого кварталу 2018 року.

"Уклавши угоду з Ferrero, ми дуже вдало прихистили наш кондитерський бізнес у США, в цьому "новому дому" він буде процвітати", - наводяться в повідомленні слова голови Nestlе Марка Шнайдера, передає Прайм.

Кондитерський бізнес Nestlе в США становить близько 3% від продажів компанії Nestlе Group і включає виробництво виробів під брендами Butterfinger, Crunch, BabyRuth, 100Grand, Raisinets, Chunky, OhHenry! і SnoCaps.

У релізі зазначається, що продаж кондитерського бізнесу дозволить Nestlе сконцентруватися на інших напрямках роботи концерну, таких як товари для домашніх тварин, бутильована вода, кава, заморожені продукти і дитяче харчування. При цьому компанія, як і раніше, планує розширювати свій міжнародний кондитерський бізнес, зокрема, її глобальний бренд - шоколадні батончики KitKat, повідомила Nestlе.

Швейцарська Nestle заснована в 1866 році, належить понад 400 заводів у 83 країнах світу.