Капіталізація Microsoft вперше перевищила $700 мільярдів

Капіталізація корпорації Microsoft під час торгів вівторка на деякий час перевищила 700 мільярдів доларів, зробивши її третьою в світі компанією з показником капіталізації вище цієї позначки, свідчать дані біржі високотехнологічних компаній NASDAQ, повідомляє Прайм.

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Станом на вечір ринкова капіталізація Microsoft Corp. становила 691,23 мільярда доларів, при цьому під час торгів вівторка показник вперше перевищив 700 мільярдів доларів, досягнувши 700,25 мільярда доларів. Акції компанії подорожчали на 0,35%, до 89,9 долара за акцію, досягнувши раніше у вівторок ціни в 90,77 долара за папір.

На першому місці по капіталізації у світі на даний момент знаходиться американська компанія Apple - 909,24 мільярда доларів. Другу позицію займає корпорація Alphabet Inc. (власник Google) з показником в 782,65 мільярда доларів. На четвертому місці розташувався онлайн-рітейлер Amazon, його капіталізація становить на даний момент 628,94 мільярда доларів.

Американська компанія Microsoft Corp була заснована в 1975 році Біллом Гейтсом і Полом Алленом. Штаб-квартира знаходиться в Редмонді, штат Вашингтон. Компанія спеціалізується на розробці програмного забезпечення, зокрема, Microsoft є розробником операційної системи Windows.