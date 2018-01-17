Найбільший банк Японії запустить власну біржу криптовалют

Mitsubishi UFJ Financial Group, найбільший банк Японії і четвертий банк в світі, планує запустити власну біржу криптовалют, повідомляє Bitcoin.com.

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Зазначається, що MUFG вже сповістив Агентство фінансових послуг про своє рішення.

Раніше повідомлялося, що MUFG також займається розробкою власної криптовалюти - MUFG Coin.

Можливо, банк має намір запустити біржу разом з криптовалютою, що дозволить контролювати волатильність курсу.

Планується підтримувати курс MUFG Coin близько 1 ієни; це дозволить банку обійти обмеження регуляторів і випустити криптовалюту на національному рівні.

Нагадаємо, японська біржа Tokyo Financial Exchange запустила ф'ючерси на біткоїни відразу після США.