Telegram має намір виручити $1,2 мільярда в ході ICO - ЗМІ

Компанія Telegram, яка оперує однойменним месенджером, зібралася виручити в ході первинного розміщення токенів (ICO) близько $1,2 млрд.

Про це повідомляє агентство Bloomberg, що ознайомилося з інвестиційною пропозицією Telegram, передає РБК.

Творці месенджера мають намір провести ICO в два етапи. Перший в лютому буде закритим, другий у березні - публічним, а в ході кожного з них компанія розраховує залучити $600 млн.

У разі успіху ICO Telegram стане найбільшим у світі. Для порівняння: нинішній рекорд належить Filecoin, якій вдалося залучити $257 млн.

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Як зазначає Bloomberg, особливість ICO Telegram полягає в тому, що якщо в минулому році компанії розміщували токени на тлі зростання вартості криптовалют, то зараз їхній курс падає на тлі побоювань подальшого посилення регулювання з боку держави.

Токени, які випускає Telegram, називаються Grams. Компанія розраховує, що їх вдасться розмістити на біржі в 2019 році.

Як розповів Bloomberg глава фонду BitBull Capital Джо Ді Паскуале, який вкладається в криптовалютні проекти з 2013 року, проект Telegram є занадто ризикованим, щоб взяти в ньому участь. "Думаю, що в кінцевому рахунку їм вдасться залучити сотні мільйонів. $1,2 млрд - надто вже велика сума, і зараз неможливо сказати, чи вдасться пробити її", - зазначив Ді Паскуале.

Раніше стало відомо, що творці месенджера Telegram почали розробку власної криптовалюти, яка буде називатися Gram. Нова платформа, яка буде називатися Open Network Telegram, насамперед, дозволить здійснювати платежі всередині Telegram.

Запуск платформи буде здійснено за рахунок проведення первинного розміщення токенів (ICO), яке може стати одним з найбільших в світі.