"Проблема в самій системі": Гройсман про провал приватизації минулого року

Прем'єр-міністр України Володимир Гройман заявляє, що у нас сім законів, які регламентують приватизацію, але фактично вони не створюють жодних прозорих умов для продажу.

Про це заявив прем'єр Володимир Гройсман в інтерв'ю виданню "Новое время".

"Я вважаю, що проблема в самій системі. Зараз важливо прийняти новий закон, чітко визначити процедури і можливості гарантій інвесторам. Крім того, потрібно виключити зі списку об'єкти, які не підлягають приватизації... У нас 3,5 тис. держпідприємств", - додав Гройсман.

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Прем'єр також стверджує, що ніколи не піде на контрольовану приватизацію.

"Я вважаю, що в 2018-му, після голосування закону про приватизацію, у нас будуть розв'язані руки для проведення конкурентної, прозорої приватизації", - заявив він.

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