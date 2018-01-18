Американський індекс Dow Jones вперше закрився вище позначки в 26000 пунктів

Основні фондові індекси США у середу продемонстрували позитивну динаміку на тлі зростання вартості акцій технологічного сектора, Dow Jones вперше закрився вище позначки в 26000 пунктів, свідчать дані торгів.

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Dow Jones зріс на 1,25%, до 26115,65 пункту, індекс високотехнологічних компаній NASDAQ піднявся на 1,03%, до 7298,28 пункту, індекс широкого ринку S&P 500 — на 0,94%, до 2802,56 пункту, повідомляє Прайм.

Днем раніше найбільший у світі постачальник мікропроцесорів і комп'ютерних послуг IBM повідомив про угоду з датським транспортним конгломератом A. P. Moeller-Maersk A/S. Компанії реалізують спільне підприємство зі створення торгової платформи для судноплавної галузі на основі блокчейн. За прогнозами, проект може істотно спростити, прискорити і забезпечити логістику в сфері вантажоперевезень.

За даними ФРС США, промислове виробництво в країні в грудні в місячному вираженні збільшилося на 0,9%, тоді як експерти очікували зростання лише на 0,4%. Завантаження промислових потужностей США в грудні становило 77,9%, що перевершило прогнози (77,3%).

Крім того, відповідно до опублікованої в середу "Бежевої книги", економіка США в кінці 2017 року в основному розвивалася помірними темпами, попит на робочу силу на ринках праці усіх 12 округів продовжував зростати. Зайнятість також збільшувалася "скромними" темпами.

"Що стосується сезону доходів, поки все добре. Хоча він тільки почався, і оцінки досить високі, щоб Уолл-стріт чекав хороший сезон", - сказав агентству MarketWatch виконавчий віце-президент Personal Capital Крейг Берк.