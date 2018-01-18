Рада прийняла закон про приватизацію держмайна

Верховна Рада України прийняла у другому читанні і в цілому законопроект про приватизацію державного майна, основною метою якого є спрощення процесу приватизації за рахунок спрощення класифікації об'єктів приватизації – поділу на об'єкти малої і великої приватизації.

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Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення відповідного законопроекту (№7066) проголосували 266 народних депутатів при необхідному мінімумі в 226 голосів.

Голова Комітету Верховної Ради з питань економічної політики Володимир Іванчук повідомив, доповідаючи по законопроекту, що він спрямований на спрощення процесу приватизації.

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман зазначив, що цей закон дозволить залучити інвесторів на збиткові державні підприємства, а також знизити корупцію.

«Найбільший сектор корупції - це держпідприємства. Сьогоднішнє законодавство не дозволяє залучити на ці підприємства публічно інвестиції. У нас є два вибори: або зупинити корупцію й запустити підприємства, які є відсталими за технологіями й не приносять прибутку. Або все залишити як є - неефективно. В цьому законі є юридичні механізми, які захищають інвестиції й серед іншого використовують англійське право. Цей закон є відкритим і дає можливість створити десятки тисяч робочих місць у найближчий період в Україні. Я хочу попросити підтримати цей закон», - сказав він.

Як зазначається в пояснювальній записці, ухвалення законопроекту дозволить уніфікувати й оптимізувати законодавство з питань приватизації, вдосконалити механізми та процедури приватизації, прискорити процеси приватизації, підвищити економічну ефективність продажів об'єктів і збільшити надходження до державного бюджету.

Цим законопроектом пропонується консолідувати норми 7 законодавчих актів в один закон, а основною метою є спрощення процесу приватизації за рахунок спрощення класифікації об'єктів приватизації - поділу на об'єкти малої та великої приватизації.

Також передбачається розширення переліку об'єктів, які можуть виставлятися на продаж, скорочення термінів виставлення на продаж, можливість оформлення банківської гарантії, уніфікація способів продажу держмайна.

У разі великої приватизації залучатимуться міжнародні радники, а мала приватизація проходитиме на електронних торгах.

До групи малої приватизації потрапляють об'єкти нерухомості, невеликі підприємства, а до групи великої приватизації входять об'єкти, активи яких перевищують 250 млн грн.

Також скорочуються строки підготовки до продажу з нинішніх 9-12 місяців до 4-5 місяців і збільшується строк для подачі заявок потенційних покупців із 20-45 днів до 20-180 днів.

Як повідомляв УНІАН, 9 листопада 2017 року Верховна Рада прийняла в першому читанні законопроект про приватизацію державного майна, необхідний у рамках співробітництва України з ключовим кредитором Міжнародним валютним фондом та іншими міжнародними партнерами.

Проект закону "Про приватизацію", який передбачає продаж малих об'єктів приватизації на електронних майданчиках, таких як «Prozorro.Продажі», розробили Фонд державного майна спільно з Міністерством економічного розвитку і торгівлі.