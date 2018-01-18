"Укрзалізниця" хоче позичити на внутрішньому ринку два мільярда гривень

17:44, 18 січня 2018
Фондовий ринок
304

Компанія планує до 2018 року погасити запозичення на 14,4 мільярда гривень.

Фото УНІАН

Державна акціонерна компанія "Укрзалізниця" в 2018 році планує залучити запозичення на суму 18,7 мільярда гривень, у тому числі випустити внутрішні облігації на 2 мільярди гривень. Про це йдеться в пояснювальній записці до консолідованого проекту фінансового плану "Укрзалізниці" на 2018 рік.

Читайте такожІсторична подія для компанії: "Укрзалізниця" випустила власні акції

Згідно з документом, за станом на початок року залишок за фінансовими зобов'язаннями компанії склав 39,1 мільярда гривень (за курсом 29,2 гривні/долар), на кінець 2018 року очікується залишок у розмірі 44,2 мільярда гривень (за курсом 30,1 гривні/долар)

Погашення запозичень в 2018 році передбачається в розмірі 14,4 мільярда гривень.

У документі зазначається, що кредитна політика товариства на 2018 рік передбачає продовження успішного співробітництва з міжнародними фінансовими організаціями в рамках оновлення основних фондів і поліпшення інфраструктури на умовах пільгового фінансування, забезпечення належного рівня управління ліквідністю суспільства, подальшу плідну співпрацю з українськими державними банками як по поточному обслуговуванню, так і з питань реалізації стратегії реструктуризації кредитного портфеля суспільства, в тому числі через механізм створення консорціуму державних банків.

Як повідомляв УНІАН, акціонерна держкомпанія "Укрзалізниця" за підсумками 2017 року виплатила майже 17,5 мільярда гривень податків і зборів до бюджетів усіх рівнів, що на 14,3%, або на 2,5 мільярда гривень, що більше порівняно з 2016 роком.

Довідка УНІАН. "Укрзалізниця" - публічне акціонерне товариство, 100% акцій якого належать державі. Компанія входить в перелік держпідприємств, які не підлягають приватизації. Українська залізниця забезпечує 82% вантажних і близько 50% пасажирських перевезень, здійснюваних усіма видами транспорту. За обсягами вантажних перевезень українська залізниця займає четверте місце на Євразійському континенті, поступаючись тільки залізницям Китаю, Росії та Індії.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #Укрзалізниця випуск облігацій