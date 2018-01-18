"Укрзалізниця" хоче позичити на внутрішньому ринку два мільярда гривень

Державна акціонерна компанія "Укрзалізниця" в 2018 році планує залучити запозичення на суму 18,7 мільярда гривень, у тому числі випустити внутрішні облігації на 2 мільярди гривень. Про це йдеться в пояснювальній записці до консолідованого проекту фінансового плану "Укрзалізниці" на 2018 рік.

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Згідно з документом, за станом на початок року залишок за фінансовими зобов'язаннями компанії склав 39,1 мільярда гривень (за курсом 29,2 гривні/долар), на кінець 2018 року очікується залишок у розмірі 44,2 мільярда гривень (за курсом 30,1 гривні/долар)

Погашення запозичень в 2018 році передбачається в розмірі 14,4 мільярда гривень.

У документі зазначається, що кредитна політика товариства на 2018 рік передбачає продовження успішного співробітництва з міжнародними фінансовими організаціями в рамках оновлення основних фондів і поліпшення інфраструктури на умовах пільгового фінансування, забезпечення належного рівня управління ліквідністю суспільства, подальшу плідну співпрацю з українськими державними банками як по поточному обслуговуванню, так і з питань реалізації стратегії реструктуризації кредитного портфеля суспільства, в тому числі через механізм створення консорціуму державних банків.

Як повідомляв УНІАН, акціонерна держкомпанія "Укрзалізниця" за підсумками 2017 року виплатила майже 17,5 мільярда гривень податків і зборів до бюджетів усіх рівнів, що на 14,3%, або на 2,5 мільярда гривень, що більше порівняно з 2016 роком.

Довідка УНІАН. "Укрзалізниця" - публічне акціонерне товариство, 100% акцій якого належать державі. Компанія входить в перелік держпідприємств, які не підлягають приватизації. Українська залізниця забезпечує 82% вантажних і близько 50% пасажирських перевезень, здійснюваних усіма видами транспорту. За обсягами вантажних перевезень українська залізниця займає четверте місце на Євразійському континенті, поступаючись тільки залізницям Китаю, Росії та Індії.