Україна перейшла на світові стандарти у сфері приватизації – нардеп

Україна перейшла на світові стандарти у сфері приватизації, що відкриває ряд можливостей для зростання економіки і залучення інвестицій.

Про це заявив заступник керівника фракції "Народний фронт", голова Комітету з питань економічної політики Андрій Іванчук, коментуючи ухвалений напередодні парламентом законопроект "Про приватизацію державного майна". Він зазначив, що даний закон відповідає всім міжнародним нормам і отримав підтримку МВФ, ЄБРР та інших міжнародних партнерів.

"Цей закон - гарний сигнал для всіх інвесторів, які зможуть прийти і купити державні підприємства, які на сьогоднішній день залишаються годівницею для корупціонерів", - сказав Іванчук.

"Ми хочемо поставити крапку в тому, щоб позбавити можливості державних чиновників впливати на процес відбору інвесторів для покупки підприємств. Оскільки було багато ручних механізмів, які давали можливість зловживати цим правом", - додав він.

"Нам 27 років розповідають, що не на часі продавати державну власність. Розказують про курку, яка несе золоті яйця. Але коли дивишся на фінансові результати, то не знаходиш там золотих яєць ні в плані сплати податків, ні в плані виходу на міжнародні ринки, ні в збільшенні заробітної плати для працівників", - наголосив Іванчук.

За його словами, урядами Арсенія Яценюка і Володимира Гройсмана взято курс для забезпечення прозорої приватизації, і парламент зробив крок для переходу на інший рівень.

"Введенням механізму прозорої приватизації ми дали відповідь, що готові забезпечити цивілізовані правила приватизації державного майна. Після підписання законопроекту це буде інша країна", - наголосив він.

"Законом вводяться прозорі аукціони, аукціони на пониження, немає дискримінаційних норм. В законопроекті чітко виписано, що представники країни-агресора не зможуть взяти участь у приватизаційних аукціонах", - резюмував Іванчук.