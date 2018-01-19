Угода на $9 мільярдів: Softbank став найбільшим акціонером Uber
Консорціум інвесторів, в який крім Softbank також входять інвестиційна група Dragoneer і Sequoia Capital, придбав 17,5% акцій Uber.
Японська телекомунікаційна Softbank Group стала найбільшим акціонером сервісу замовлення таксі Uber Technologies Inc. після покупки паперів Uber на суму 9,3 мільярда доларів консорціумом інвесторів, повідомляє агентство Reuters.
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Консорціум інвесторів, в який крім Softbank також входять інвестиційна група Dragoneer і Sequoia Capital, придбав 17,5% акцій Uber. Частка японської компанії становить приблизно 15%.
Softbank висловлювала зацікавленість у купівлі частки в Uber ще в серпні.
Японська SoftBank Group, заснована в Токіо в 1981 році, є третім за величиною стільниковим оператором у країні. Під брендом SoftBank працює понад 600 компаній на ринку телекомунікацій. Компанія є найбільшим акціонером Alibaba з 2000 року.
Сервіс для замовлення таксі Uber працює більш ніж у 75 країнах і 500 містах по всьому світу.