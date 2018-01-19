Угода на $9 мільярдів: Softbank став найбільшим акціонером Uber

Японська телекомунікаційна Softbank Group стала найбільшим акціонером сервісу замовлення таксі Uber Technologies Inc. після покупки паперів Uber на суму 9,3 мільярда доларів консорціумом інвесторів, повідомляє агентство Reuters.

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Консорціум інвесторів, в який крім Softbank також входять інвестиційна група Dragoneer і Sequoia Capital, придбав 17,5% акцій Uber. Частка японської компанії становить приблизно 15%.

Softbank висловлювала зацікавленість у купівлі частки в Uber ще в серпні.

Японська SoftBank Group, заснована в Токіо в 1981 році, є третім за величиною стільниковим оператором у країні. Під брендом SoftBank працює понад 600 компаній на ринку телекомунікацій. Компанія є найбільшим акціонером Alibaba з 2000 року.

Сервіс для замовлення таксі Uber працює більш ніж у 75 країнах і 500 містах по всьому світу.