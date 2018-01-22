Фонд держмайна продав завод, який намагався реалізувати сім років

Після семи років безуспішних спроб Фонду державного майна України (ФДМУ) вдалося продати «Білоцерківський завод гумових технічних виробів» за 1,28 млн грн.

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Про це на своїй сторінці в соцмережі Facebook повідомив виконуючий обов'язки голови ФДМУ Віталій Трубаров.

«243 рази «Білоцерківський завод гумових технічних виробів» виставлявся на торги, і безрезультатно. І ось, 19 січня 2018 року підприємство продано за 1,28 мільйона гривень», - написав він, додавши, що Фонд держмайна намагався продати цей актив сім років.

За словами Трубарова, завод було продано компанії «Альфа Екологія».

Як повідомляв УНІАН, державний бюджет на 2018 рік передбачає 21,3 млрд грн надходжень від приватизації. У 2017 році доходи від продажу держактивів планувалися на рівні 17,1 млрд грн, однак фактичні надходження становили 3,4 млрд грн.

Довідка УНІАН. «Білоцерківський завод гумових технічних виробів» (м. Біла Церква, Київська обл.) спеціалізується на виробництві формових і неформових гумових технічних виробів для комплектації автомобілів «ЗАЗ», «КрАЗ», «АЗЛК», сільськогосподарських машин і комбайнів.