Данилюк анонсував можливий вихід на міжнародні ринки капіталу

У першому півріччі 2018 року, ближче до літа, Україна може вчергове, як і торік, вийти на міжнародні ринки капіталу – випустити євробонди.

Про це сказав міністр фінансів Олександр Данилюк, перебуваючи в суді в Лондоні. Там 22 січня розглядали апеляцію України щодо так званого "боргу Януковича" на 3 млрд доларів, які Україна тепер повинна віддати Росії. Про це пише Reuters.

"Є фінансові потреби, і, як міністр фінансів, я повинен задовольняти потреби. Будь-який раз, коли ринки готові, коли у нас є оптимальний час, ми повинні використовувати ринок. У нас є плани на цей рік, і інвестори чекають нас", - сказав Данилюк про можливий випуск євробондів і додав, що така "можливість" може з'явитися до кінця червня.

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Міністр запевнив, що отримання коштів через продаж єврооблігацій не послабляє прагнення країни проводити реформи, які, в тому числі вимагає від Києва основний кредитор – Міжнародний валютний фонд. Одна із вимог МВФ – створити Антикорупційний суд. Фонд розкритикував президентський законопроект і незадоволений тим, що документ не гарантує незалежність суду.

"Сподіваюся, ми отримаємо документ, який задовольнить всіх", - сказав Данилюк.

Він додав, що до законопроекту, можливо, включать і пропозиції МВФ.

"Ми завжди серйозно дивимося на те, що пропонує нам МВФ. Особливо в питаннях, де в України менше досвіду", - зазначив міністр.

Повільний прогрес у створенні суду для незалежного і прозорого розгляду справ про корупцію високопосадовців став однією з основних перешкод виділення Україні чергового траншу кредиту від МВФ.

Україні досі жодного разу не вдавалося успішно завершити попередні програми співпраці з МВФ. Данилюк сказав, що цього разу він залишається оптимістом, якщо збережеться такий же темп реформ, який був минулої осені.

"Не так багато ми повинні зробити, щоб завершити", - сказав він.

Міністр відмовився прокоментувати, чи буде Україна просити МВФ про продовження програми, термін якої закінчується на початку 2019-го.

"2018 рік - це не кінець історії. У нас дуже тривала співпраця з МВФ. І ясно, що ми будемо продовжувати працювати разом", - переконаний Данилюк.