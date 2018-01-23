Bacardi купить одного з світових виробників текіли за $5,1 мільярда

Компанія Bacardi купить 100% акцій компанії Patron Spirits International AG і її бренд Patron, - саму продавану в світі преміальну текілу, загальна вартість якого оцінюється в 5,1 мільярда доларів, повідомляє Прайм з посиланням на заяву компанії Bacardi.

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З 2008 року Bacardi контролювала 30% Patron Spirits. Операція буде закрита в першому півріччі 2018 року.

За прогнозами компанії, в результаті операції Bacardi стане лідером на ринку преміальних алкогольних напоїв в США, а також посяде друге місце за часткою в загальному обсязі ринку алкогольних напоїв у країні.

Засновник Patron Джон Пол Деджория збереже за собою посаду почесного голови ради директорів компанії. Едвард Браун залишиться на посаді її виконавчого директора.

За даними видання The Wall Street Journal, Patron Spirits виробляє на рік 36 мільйонів пляшок спиртних напоїв (понад 3 мільйонів упаковок). Обсяг продажів компанії в США в 2016 році становив 1,6 мільярда доларів.