Мала приватизація: в 2018 році хочуть продати близько 400 об'єктів (список)

Фонд державного майна України затвердив близько 400 об'єктів малої приватизації, які виставлятимуться на продаж у 2018 році, повідомив на своїй сторінці в соцмережі Facebook виконувач обов'язків голови ФДМУ Віталій Трубаров.

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«Затвердив список об'єктів малої приватизації, які в 2018 році виставлятимуться на продаж. Дитячі табори, кінотеатри, офісні приміщення, їдальні, магазини, гаражі, єдині майнові комплекси і навіть кораблі. Майже 400 об'єктів, які можуть працювати і приносити дохід, як новим ефективним власникам, так і державі у вигляді робочих місць і податків», - написав Трубаров.

Як повідомляв УНІАН, надходження до держбюджету України від приватизації в 2017 році становили майже 3,4 млрд грн.

Надходження до держбюджету від приватизації за підсумками 2016 року становили 188,9 млн грн, що на 24,8% більше, ніж у 2015 році. Водночас, сума надходжень становила трохи більше 1% від запланованих 17 млрд грн у бюджеті країни на 2016 рік. У 2017 році також було заплановано отримати від приватизації держпідприємств 17 млрд грн.

Фонд держмайна в 2018 році планує виконати план надходжень від приватизації в розмірі 22,5 млрд грн.

18 січня Верховна Рада України ухвалила закон про приватизацію державного майна, основною метою якого є спрощення процесу приватизації за рахунок спрощення класифікації об'єктів приватизації - поділу на об'єкти малої і великої приватизації.