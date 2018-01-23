Південна Корея заборонила анонімні транзакції криптовалют

Шість південнокорейських банків з наступного тижня почнуть відкривати нові спеціальні рахунки для криптовалют. Використовуючи ці рахунки, неможливо буде проводити анонімні криптовалютные транзакції, повідомляє агентство Yonhap з посиланням на віце-голови Комісії з фінансового нагляду Кім Ен Бома.

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Віце-голова зазначив, що у вівторок, 30 січня, коли банки введуть цю систему, поточні анонімні рахунки будуть негайно заблоковані. У свою чергу, органи фінансового нагляду уважно простежать за тим, чи вживають банки необхідні заходи, щоб зупинити транзакції, у разі якщо криптовалютні обмінники відмовляться надавати дані про користувачів, передає RNS.

«Ніхто, включаючи уряд, не гарантує цінність криптовалют. Враховуючи характерну для криптовалют високу волатильність, будь ласка, будьте обережні, коли приймаєте рішення про вкладення в них», — заявив Кім Ен Бом.

Він також зазначив, що відкрити криптовалютні рахунки в Південній Кореї заборонять іноземним громадянам і неповнолітнім.