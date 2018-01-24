Борг зростає: Мінфін знову позичив гроші на внутрішньому ринку

Міністерство фінансів України на плановому щотижневому аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) залучило до державного бюджету 2,314 мільярда гривень.

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Як повідомляється на сайті міністерства, кошти залучені в результаті продажу облігацій терміном обігу 91, 182 та 1092 дня з середньозваженою дохідністю 15,89%, 16% і 15,7% річних відповідно.

Як повідомляв УНІАН, Міністерство фінансів на плановому ОВДП-аукціоні 16 січня, залучило до держбюджету 1,6 мільярда гривень.

Станом на 3 січня обсяг ОВДП в обігу за сумою основного боргу становив 749,912 мільярда гривень, при цьому у власності Національного банку знаходяться облігації на суму 360,573 мільярда гривень, або 48% від їх загального обсягу.