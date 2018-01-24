"Забули про завод": Порошенко і його бізнес-партнери проігнорували німецький реєстр прозорості - ЗМІ

Президент України Петро Порошенко і його бізнес-партнери не внесли свої дані до німецького реєстру прозорості компаній як кінцеві бенефіціари заводу в Німеччині.

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У 2017 році в Німеччині з'явився реєстр, в який німецькі компанії повинні були внести прізвища своїх кінцевих бенефіціарів, повідомляє «Німецька хвиля». Мова йде насамперед про компанії, власники яких перебувають за кордоном й іноді свідомо приховують свою власність за офшорними фірмами.

У складі агрохолдингу Порошенка "Укрпромінвест-Агро" з 2011 року в місті Ельстерауе на сході Німеччини працює завод з виробництва крохмалю. Кінцевими власниками заводу є компанії з Кіпру та Британських Віргінських Островів, оформлені через Interstarch GmbH. Власником міноритарної частки Interstarch GmbH є "Інтерстарч-Україна", що входить в холдинг Петра Порошенка "Укрпромінвест-Агро".

Відповідно до закону про відмивання грошей, компанія повинна була до першого жовтня минулого року внести прізвища своїх бенефіціарів до реєстру прозорості. За даними реєстру, українські інвестори не внесли в нього ніякої інформації, порушивши німецький закон про боротьбу з відмиванням грошей, пише видання.

Власником кіпрської компанії є Сергій Зайцев, багаторічний топ-менеджер концерну "Рошен". Він в інтерв'ю українським ЗМІ у 2016 році повідомив, що є бенефіціаром компаній, на які оформлено німецький завод: кіпрської Camarin Limited та її материнської компанії Euro Business Investments Ltd з Британських Віргінських островів. Таким чином, менеджери Interstarch GmbH повинні були внести Зайцева в реєстр прозорості як бенефіціара офшорних компаній, які мають частку в 75% у німецькій фірмі, а також Петра Порошенка.

Згідно з німецьким законом про боротьбу з відмиванням грошей, бенефіціаром може вважатися не тільки власник істотної участі (більше 25%), але і особа, яка "здійснює контроль над підприємством способом, який можна прирівняти до цього". Ключовим критерієм визначення кінцевого бенефіціара в таких випадках, як пояснюють юристи, є вплив людини на призначення керівних органів підприємства. Враховуючи контроль над підприємством з боку менеджерів холдингу Порошенка, президент, очевидно, є бенефіціаром згідно з законодавством, хоча і має лише частку в 24,95%. На існування відповідної норми закону вказали і фахівці Федерального адміністративного відомства, на яке покладена перевірка даних, внесених до реєстру прозорості.

В українській електронної декларації Петра Порошенка даних про те, що він є бенефіціаром німецької компанії, також немає. Зате в декларації президента вказана вищезгадана компанія Інтерстарч Україна, якій належить міноритарна частка в Interstarch GmbH. Більше того, дружина президента Марина Порошенко, отримувала зарплату в цій компанії в 2016 році.

За порушення вимог щодо повідомлення бенефіціарів німецьким законом про боротьбу з відмиванням грошей передбачений штраф до ста тисяч євро. А в разі повторного порушення - до мільйона євро.