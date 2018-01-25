Порошенко у Давосі заявив про небувалий інтерес топ-інвесторів до України

Президент України Петро Порошенко заявив про небувалий інтерес до нашої країни з боку топ-інвесторів.

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Про це Порошенко сказав під час виступу на Всесвітньому економічному форумі в Давосі (Швейцарія).

«Це перший раз, коли у мене стільки запитів на зустріч від топ-гравців інвестиційного ринку. Такого ніколи не відбувалося, настільки великої кількості топ-інвесторів», - сказав президент.

За словами Порошенка, завдяки проведенню реформ інвестиційний клімат у країні значно поліпшився.

Зокрема, глава держави пообіцяв замінити податок на прибуток податком на виведений капітал для оподаткування інвестицій за нульовою ставкою, а також провести приватизацію відповідно до норм нового закону, за якими інвестори зможуть здійснювати операції за англійським правом.

Як повідомляв УНІАН, за даними Національного банку, чисті надходження прямих іноземних інвестицій в економіку України за січень-жовтень 2017 року, без урахування операцій банків з переоформлення боргу в статутний капітал, становили 1,4 млрд дол., що на 15% більше за обсяги за аналогічний період минулого року.

Україна планує в 2018 році почати масштабну приватизацію державних активів - планується продати близько 900 держпідприємств.