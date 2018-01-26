Американські індекси досягли рекордів на тлі корпоративних новин

Фондові індекси США Dow Jones і S&P 500 досягли за підсумками четверга рекордів на тлі новин компаній, свідчать дані торгів.

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Промисловий індекс Dow Jones зріс на 0,54%, до 26392.79 пункту, індекс високотехнологічних компаній NASDAQ знизився на 0,05%, до 7411.16 пункту, індекс широкого ринку S&P 500 збільшився на 0,06%, до 2839.25 пункту, повідомляє Прайм.

Зокрема, чистий прибуток американського автомобільного гіганта Ford Motor Co. у 2017 році зріс у 1,65 раза порівняно з 2016 роком — до 7,6 мільярда доларів. За четвертий квартал Ford отримав 2,4 мільярда чистого прибутку проти 781 мільйона доларів збитку роком раніше. Крім того, Ford збільшив виручку в минулому кварталі на 7%, до 41,3 мільярда доларів, хоча аналітики чекали показника в 37 мільярдів доларів.

Свої фінрезультати також опублікував один із найбільших у світі виробників будівельної та гірничої техніки, двигунів і промислових турбін — американська Caterpillar Inc. Її прибуток за 2017 рік становив 754 мільйони доларів проти збитку в 67 мільйонів доларів роком раніше. Сукупний обсяг продажів за звітний період зріс на 17,9% і становив 45,462 мільярда доларів.

У четвер президент США Дональд Трамп заявив, що курс долара буде тільки зміцнюватися, хоча міністр фінансів США Стівен Мнучин раніше сказав, що Вашингтону вигідніший нижчий курс національної валюти.

"(Курс) повинен будуватися на силі країни. У нас справи йдуть так добре, що наша країна стає настільки сильнішою в економічному і, до речі, в інших планах, що долар буде сильнішим і сильнішим. У кінцевому рахунку, я б хотів побачити сильний долар", — сказав Трамп в інтерв'ю CNBC у Давосі, де проходить Всесвітній економічний форум.

Продажі нових будинків у США в грудні продемонстрували найсильніше зниження за майже півтора року, впавши на 9,3% в порівнянні з переглянутим показником листопада — до 625 тисяч. Експерти очікували зниження показника лише на 7,9% порівняно з початковим листопадовим індикатором, до 676 тисяч.

"Ринок нон-стоп втік до фінішу, і в результаті у нього просто звело ногу", - цитує агентство MarketWatch Майкла Антонеллі, керуючого директора з інституційного продажу фонду Robert W. Baird.