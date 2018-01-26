"Нас не зупинити": Порошенко виступає за негайний початок масштабної приватизації

Президент підкреслив, що продаж державних активів буде прозорим.

Президент України Петро Порошенко виступає за негайний початок масштабної приватизації державних активів.

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Про це глава держави заявив під часі виступу в «Українському домі» в Давосі.

«Приватизація буде прозорою, і ми вимагаємо розпочати її зараз, негайно. Я абсолютно впевнений, що вона буде успішною», - сказав він.

За словами президента, ухвалений Верховною Радою новий закон про приватизацію досі не був підписаний через спроби заблокувати його в парламенті. При цьому Порошенко висловив впевненість у якнайшвидшому підписанні документа.

«Нас не зупинити», - наголосв глава держави.

Також він зазначив, що за один день перебування в Давосі до нього надійшло понад 80 запитів про зустріч від інвесторів.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада України 18 січня ухвалила закон про приватизацію державного майна, основною метою якого є спрощення процесу приватизації за рахунок спрощення класифікації об'єктів приватизації - поділу на об'єкти малої та великої приватизації.

Державний бюджет на 2018 рік передбачає 21,3 млрд грн надходжень від приватизації. У 2017 році доходи від продажу держактивів планувалися на рівні 17,1 млрд грн, однак фактичні надходження становили 3,4 млрд грн. В цілому уряд планує приватизувати більш як 900 держкомпаній.