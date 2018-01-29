Агентство Fitch підвищило рейтинг Білорусі

Агентство підвищило довгострокові рейтинги країни до рівня "B" з "B-" зі стабільним прогнозом.

Міжнародне рейтингове агентство Fitch підвищило довгострокові рейтинги дефолту емітента (РДЕ) Білорусі в місцевій та іноземній валютах до рівня "B" з "B-" зі стабільним прогнозом, йдеться в повідомленні агентства.

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Короткострокові РДЕ держави в обох валютах підтверджені на рівні "B". Рейтинг країнової стелі підвищений до "B" з "B-", повідомляє Прайм.

Агентство відзначило зниження фінансових ризиків завдяки попередньому погашенню в 2017 році заборгованостей 2018 року, а також за рахунок збільшення золотовалютних резервів (до 7,3 мільярда доларів на кінець минулого року з 4,9 мільярда доларів на кінець 2016 року).

Fitch очікує, що резерви скоротяться після погашення євробондів на 800 мільйонів доларів у січні. При цьому до кінця року золотовалютні резерви можуть виявитися вищими за 6,7 мільярда доларів, прогнозує агентство.

Разом з цим агентство врахувало ряд факторів, які призвели до швидкого зниження інфляції. До них Fitch віднесло поліпшену координацію між грошово-кредитною та податково-бюджетною політикою країни, раціональну політику щодо заробітних плат і збільшену гнучкість валютного курсу. Агентство очікує, що інфляція в 2018-2019 роках становитиме в середньому 6,2%. У 2017 році інфляція в Білорусі становила 4,6%, в 2016 році - 10,6%.

Рейтинги країни можуть бути підвищені, якщо золотовалютний резерв країни продовжить стійке зростання, а борг Білорусі буде знижений. Іншим позитивним фактором Fitch розглядає впровадження структурних реформ. Зниження макроекономічної стабільності та погіршення стану бюджету можуть привести до зниження рейтингів країни.