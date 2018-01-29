Агентство Fitch підвищило рейтинг Білорусі

10:10, 29 січня 2018
Фондовий ринок
122
Ілюстрація REUTERS

Міжнародне рейтингове агентство Fitch підвищило довгострокові рейтинги дефолту емітента (РДЕ) Білорусі в місцевій та іноземній валютах до рівня "B" з "B-" зі стабільним прогнозом, йдеться в повідомленні агентства.

Читайте такожFitch підтвердило рейтинги України на рівні "B-" зі стабільним прогнозом

Короткострокові РДЕ держави в обох валютах підтверджені на рівні "B". Рейтинг країнової стелі підвищений до "B" з "B-", повідомляє Прайм.

Агентство відзначило зниження фінансових ризиків завдяки попередньому погашенню в 2017 році заборгованостей 2018 року, а також за рахунок збільшення золотовалютних резервів (до 7,3 мільярда доларів на кінець минулого року з 4,9 мільярда доларів на кінець 2016 року).

Fitch очікує, що резерви скоротяться після погашення євробондів на 800 мільйонів доларів у січні. При цьому до кінця року золотовалютні резерви можуть виявитися вищими за 6,7 мільярда доларів, прогнозує агентство.

Разом з цим агентство врахувало ряд факторів, які призвели до швидкого зниження інфляції. До них Fitch віднесло поліпшену координацію між грошово-кредитною та податково-бюджетною політикою країни, раціональну політику щодо заробітних плат і збільшену гнучкість валютного курсу. Агентство очікує, що інфляція в 2018-2019 роках становитиме в середньому 6,2%. У 2017 році інфляція в Білорусі становила 4,6%, в 2016 році - 10,6%.

Рейтинги країни можуть бути підвищені, якщо золотовалютний резерв країни продовжить стійке зростання, а борг Білорусі буде знижений. Іншим позитивним фактором Fitch розглядає впровадження структурних реформ. Зниження макроекономічної стабільності та погіршення стану бюджету можуть привести до зниження рейтингів країни.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #агентство Fitch#рейтинг Білорусі