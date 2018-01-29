Криптобіржа Coincheck втратила понад 400 мільйонів доларів через кібератаку

Компанія збирається відшкодувати постраждалим користувачам збитки.

Японська біржа криптовалют Coincheck заявила, що поверне своїм користувачам кошти на суму близько 46,3 мільярдів ієн (425 мільйонів доларів), втрачені в результаті масштабної хакерської атаки.

Як повідомляє Reuters, у заяві біржі зазначено, що вона виплатить компенсації приблизно 260 тисячам постраждалих власників коштів у криптовалюті NEM, хоча спосіб та час виплат наразі опрацьовуються.

Читайте такожСорос назвав криптовалюти фінансовою "бульбашкою"За інформацією джерел, Агентство фінансових послуг Японії скерувало у зв'язку з кібератакою повідомлення приблизно 30 компаніям, які здійснюють операції з віртуальною валютою, попередивши їх про можливість нових хакерських атак та закликавши до посилення заходів безпеки.

Регуляторний орган, за словами джерела, також розглядає можливість адміністративного покарання Coincheck відповідно до законодавства.

Раніше повідомлялося, що Європейська комісія закликала трьох фінансових регуляторів ЄС терміново оновити фінансові правила, щоб впоратися з нестабільністю криптовалюти біткоін, після того, як за рік вона подорожчала з $1000 до $20 тисяч.